В Рязанской области расширен круг получателей одной из выплат на ребенка

С 2025 года выплату 10 тысяч рублей по уходу за детьми с инвалидностью (до 18 лет) и инвалидами с детства первой группы смогут получать не только родители и опекуны (попечители и усыновители), но и все трудоспособные неработающие граждане, которые оформили такой уход.

С 2025 года выплату 10 тысяч рублей по уходу за детьми с инвалидностью (до 18 лет) и инвалидами с детства первой группы смогут получать не только родители и опекуны (попечители и усыновители), но и все трудоспособные неработающие граждане, которые оформили такой уход. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Для того, чтобы получать выплату в новом размере, нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Рязанской области и оформить обязательство по осуществлению ухода. Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей устанавливается с месяца, в котором гражданин обратится за ее назначением.

Отмечается, что с 2025 года выплата также будет индексироваться каждый год. Первое повышение пройдет уже 1 февраля. Выплаты увеличат с учетом инфляции по итогам прошлого года, говорится в сообщении.

«Периоды ухода за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы также засчитываются ухаживающему гражданину в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа», — отметили в сообщении.