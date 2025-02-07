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В Рязанской области осудили курьера мошенников
Касимовский районный суд признал молодого человека виновным и приговорил к лишению свободы на четыре года условно. Приговор вступил в законную силу.

В Рязанской области осудили курьера мошенников. Об этом сообщает ИД «Пресса» в пятницу, 7 февраля.

По данным следствия, весной 2024 года студент из Московской области решил найти подработку. В Telegram он связался с мошенником, личность которого не установлена.

Злоумышленник звонил жителям Рязани и Касимова, представлялся сотрудником полиции. Он утверждал, что родственники местных жителей стали виновниками аварий. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить, утверждал мошенник.

Подсудимый ехал к жителя и забирал у них средства. Себе он оставлял 5% от суммы, остальное переводил незнакомцу. Полицейские расследовали пять эпизодов по нескольким видам мошенничества (ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В суде обвиняемый возместил ущерб троим потерпевшим в полном объеме на общую сумму 1 млн 1 тысяча рублей и еще одной потерпевшей — частично, 350 тысяч рублей.

Касимовский районный суд осудил молодого человека на четыре года условно.

Приговор вступил в законную силу.