В Рязанской епархии заявили, что все воскресные школы в регионе бесплатные

«В Рязанской епархии все воскресные школы и воскресные группы принимают учащихся на безвозмездной основе. Если кто-то из прихожан столкнулся с иными примерами, просим обратиться в Епархиальное управление», — заявил протоиерей.