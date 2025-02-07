В Рязанской епархии заявили, что все воскресные школы в регионе бесплатные
«В Рязанской епархии все воскресные школы и воскресные группы принимают учащихся на безвозмездной основе. Если кто-то из прихожан столкнулся с иными примерами, просим обратиться в Епархиальное управление», — заявил протоиерей.
В Рязанской епархии заявили, что все воскресные школы в регионе бесплатные. Комментарий РЗН. Инфо предоставил исполняющий обязанности руководителя информационно-аналитического отдела протоиерей Арсений Вилков.
«В Рязанской епархии все воскресные школы и воскресные группы принимают учащихся на безвозмездной основе. Если кто-то из прихожан столкнулся с иными примерами, просим обратиться в Епархиальное управление», — заявил протоиерей.
Ранее рязанка возмутилась стоимостью обучения в воскресной школе.