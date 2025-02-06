Рязанка возмутилась стоимостью обучения в воскресной школе

По ее словам, сумма обучения «неподъемная для обычного человека».

Рязанка возмутилась стоимостью обучения в воскресной школе. Об этом она написала в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Всегда думала, что церковь — это место, где важнее всего вера, духовность и добрые дела. Но столкнувшись с реальностью, я испытала настоящее разочарование. Я хотела записать своего ребенка в воскресную школу, но когда я узнала стоимость обучения, была в шоке», — заявила женщина.

По ее словам, сумма обучения «неподъемная для обычного человека».

«Я работаю учительницей, и эта сумма составляет около 20% от моей зарплаты. Как такое возможно? Разве духовное воспитание теперь доступно только тем, у кого толстый кошелек? Воскресные школы всегда были бесплатными, потому что их цель — просвещение, воспитание детей в вере, а не зарабатывание денег», — заключила рязанка.