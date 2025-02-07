В Рязани выделили более 30 миллионов рублей на строительство дороги в Семчине
Работы выполнят до 25 августа.
Дорогу по улице Митин Лоск в Рязани построят за 31 миллион 900 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, на улице Митин Лоск появится дорожное покрытие, знаки и разметка. Также подрядчик должен установить водопропускные трубы и сигнальные столбики.
Работы выполнят до 25 августа.
Проектную документацию подготовило ООО «Рось-Проект».
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