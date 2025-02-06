Стало известно, когда откроют школу в Семчине

Планируется, что строительство завершится в этом году.

Стало известно, когда откроют школу в Семчине. Информация появилась на сайте гордумы.

Отмечается, что депутаты вместе с представителями общественности осмотрели строящееся здание.

На сегодняшний день работы выполнены на 36%. Ежедневно на объекте задействовано не менее 160 человек. Возведена коробка, ведутся монтажные, кладочные работы, устройство кровли, остекление, уже смонтированы наружные коммуникации.

Планируется, что строительство завершится в этом году, а в 2026 — школа начнет работу.