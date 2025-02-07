В Рязани водитель иномарки сбил пешехода на переходе

Пешеход обращался за медицинской помощью.

В Рязани водитель иномарки сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 6 февраля напротив дома № 23 по улице Связи. 47-летний житель Рыбного за рулем Nissan сбил 37-летнего рязанца, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.