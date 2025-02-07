В Рязани сезон работы летних кафе начнется в середине апреля

Сезон работы летних кафе в Рязани начнется с 15 апреля.

В Рязани сезон работы летних кафе начнется в середине апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 7 февраля, в горадминистрации прошла рабочая встреча с предпринимателями. Темой встречи стала подготовка к сезону работы летних кафе.

Особое внимание на встрече уделили размещению сезонных кафе в соответствии с утвержденной Архитектурно-художественной концепцией, необходимости своевременной актуализации проектов сезонных кафе и паспортов цветовых решений, соблюдению сроков сбора и подачи необходимой документации для получения разрешения, соответствию размещаемых объектов согласованной документации.

Отмечается, что сезон работы летних кафе в Рязани начнется с 15 апреля.