В России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra

Всего собраны 20 машин.

В России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на паблик «Avtograd» ВКонтакте.

«7 февраля на ВАЗе была собрана первая полноценная партия автомобилей LADA Iskra. С конвейера сошли 12 машин в кузове „Универсал“ и „Универсал кросс“. А также в кузове „Седан“ восемь автомобилей, итого вышла партия из 20 штук», — сказано в сообщении.

Новая версия Lada по уровню находится между Granta и Vesta. Модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

Напомним, информация о выпуске новой модели появилась 22 января.