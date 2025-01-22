«АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra

Как отмечают в компании, в новой версии авто объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. При этом его мощность достигает 173 л.с. А кузов машины облегчен и оснащен каркасом безопасности.