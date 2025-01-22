«АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra
Как отмечают в компании, в новой версии авто объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. При этом его мощность достигает 173 л.с. А кузов машины облегчен и оснащен каркасом безопасности.
«АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости.
Презентация состоится 25 января.
Как отмечают в компании, в новой версии авто объем двигателя увеличен с 1,6 л до 1,8 л. При этом его мощность достигает 173 л.с. А кузов машины облегчен и оснащен каркасом безопасности.