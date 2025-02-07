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Стала известна общая сумма помощи Украине, отправленная Германией
С начала спецоперации ФРГ перевела Киеву около 44 млрд евро.

Стала известна общая сумма помощи Украине, отправленная Германией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина республики Штеффена Хебештрайта.

«Германия потратила почти 44 млрд евро на помощь с начала этой войны — то есть не только военную помощь, но и другую финансовую помощь, а также на то, что мы потратили на размещение и обеспечение беженцев, прибывших к нам с Украины. 44 млрд евро — это огромная сумма», — сказал Хебештрайт.

Он отметил, что ФРГ является второй после США страной по объемам помощи Украине и так будет и впредь.

Такое же положение Германия занимает и по объемам поставок вооружения Киеву. Уточняется, что в соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины ФРГ должна выделить около 4 млрд евро.