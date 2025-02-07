Стала известна общая сумма помощи Украине, отправленная Германией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина республики Штеффена Хебештрайта.
«Германия потратила почти 44 млрд евро на помощь с начала этой войны — то есть не только военную помощь, но и другую финансовую помощь, а также на то, что мы потратили на размещение и обеспечение беженцев, прибывших к нам с Украины. 44 млрд евро — это огромная сумма», — сказал Хебештрайт.
Он отметил, что ФРГ является второй после США страной по объемам помощи Украине и так будет и впредь.
Такое же положение Германия занимает и по объемам поставок вооружения Киеву. Уточняется, что в соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины ФРГ должна выделить около 4 млрд евро.