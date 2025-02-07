Рязанцы вновь пожаловались на состояние лестницы около детской больницы

«Наша Рязань — город с душой, но эта лестница у детской больницы — прям как заноза в одном месте. Власти обещают починить, а воз и ныне там», — поделился автор поста.

Рязанцы вновь пожаловались на состояние лестницы около ОДКБ имени Дмитриевой. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Рязань».

"Наша Рязань — город с душой, но эта лестница у детской больницы — прям как заноза в одном месте. Власти обещают починить, а воз и ныне там", — поделился автор поста.

Напомним, жители сообщали об аварийном состоянии прохода в июне 2024 года. По словам местных жителей, рядом находится стадион, путь к которому лежит через сломанные ступеньки и торчащую арматуру.