Рязанцы возмутились состоянием лестницы около ОДКБ имени Дмитриевой

По словам жителей, спуск находится в аварийном состоянии, из него торчит арматура.

Рязанцы возмутились состоянием лестницы около ОДКБ имени Дмитриевой. Об этом написали в Telegram-канале «Рязань».

"Эта лестница находится около ГБУ ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой (ул. Свободы д.66) и идет вниз к стадиону Спартак (ул. Маяковского, д.46), рядом также Музей молодежного движения. Лестница находится в аварийном состоянии! Образовались огромные ямы, торчит арматура. В период сезонных осадков подняться или спуститься по ней просто нереально становится. К стадиону и больнице ходит много детей, забор около больницы весь разрушился!", — сообщили пользователи.