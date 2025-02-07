Реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что реальные располагаемые доходы населения за год выросли на 8,4%, а реальная зарплата по итогам 11 месяцев 2024 года — на 8,7%.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан за год выросли на 8,4%. Об этом он сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, передало ТАСС в пятницу, 7 февраля.

Михаил Мишустин добавил, что реальная зарплата россиян по итогам 11 месяцев 2024 года — на 8,7%

«Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения», — добавил Мишустин.