В Туле мужчина зарезал любовника жены, а после возвращения с СВО напал на супругу

В Туле мужчина зарезал любовника жены, а после возвращения с СВО напал на супругу. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что Геворг Григорян не смог смириться с тем, что Елена его бросила. Он жестоко расправился с новым кавалером жены, нанеся ему 38 ножевых. После этого убийца ушел на СВО. А после возвращения он стал преследовать бывшую жену и угрожать убийством.

В итоге мужчина подкараулил женщину и успел 8 раз ударить ее ножом. Пострадавшая чудом выжила.

Геворг снова пытается получить амнистию через СВО.