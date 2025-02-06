В Рязани врачи впервые проведут лечение «ребенку-бабочке»

В минздраве подчеркнули, что всего в России с таким заболеванием зарегистрировано 494 несовершеннолетних пациента.

В Рязани врачи впервые проведут лечение «ребенку-бабочке». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Там рассказали, что в Рязанском кожно-венерологическом диспансере впервые будет проведена лечебная процедура пациенту с тяжелым орфанным заболеванием — буллезный эпидермолиз. Диагноз ребенку поставили с рождения. Отмечается, что детей с этой болезнью называют «дети-бабочки».

Медики рассказали, что это редкое генетическое заболевание, которое проявляется спонтанным появлением пузырей на различных участках кожи, с последующим образованием рубцов, при незначительном механическом воздействии или без него.

В минздраве подчеркнули, что всего в России с таким заболеванием зарегистрировано 494 несовершеннолетних пациента.

В ближайшее время в клинику поступит препарат «Виджувек» для местной генной терапии ран у пациента, который закуплен Фондом «Круг добра». Отмечается, что перед лечением медицинский персонал Детского клинико-диагностического центра ОККВД пройдет специальное обучение для нанесения данного лекарства.