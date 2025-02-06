Shot: ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района

По данным канала, сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 человек на западной технике ранним утром выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе к направлению Беловского района.

ВСУ начали контрнаступление от Суджанского района. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 человек на западной технике ранним утром выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе к направлению Беловского района.

Отмечается, что операторы БПЛА ВС РФ вычислили скопление живой силы и начали наносить массовые удары по технике, среди которой подбитые уже ББМ, «Козак» и танки НАТО с ликвидированным личным составом.

В сообщении подчеркнули, что часть колонны разбита на подступах к селу Уланок, сейчас там идут бои.