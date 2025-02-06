Рязанцы сообщили о нарушении правил дорожного движения водителем автобуса

На кадрах видно, что транспортное средство поворачивает с улицы Есенина на Окский проезд. На данном отрезке дороги такой маневр запрещен.

Рязанцы сообщили о нарушении правил дорожного движения водителем автобуса. Об этом в четверг, 6 февраля, пишет Telegram-канал «Рзн Лайф».

«Ежедневно автобусы нарушают на перекрестке Есенина и Окского проезда. Поворот налево запрещен уже давно, а они все прут», — рассказал автор поста.

Напомним, поворот на Окский проезд с улицы Есенина запретили в ноябре 2024 года.