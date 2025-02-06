Рязанцы снова засняли огромные очереди в поликлинике

Кадры были сделаны утром в четверг, 6 февраля, в поликлинике «Красное знамя»

Рязанцы снова засняли огромные очереди в поликлинике. Кадры с места публикует Telegram-канал «Рязань».

По словам автора поста, кадры были сделаны утром в четверг, 6 февраля, в поликлинике «Красное знамя». «Километровая» очередь образовалась в кабинет по сдаче крови.

«Людей гонят, как скот в загоны. При этом пока человек не начнет процесс диспансеризации, ему отказывают решать его проблему со здоровьем, с которой он обратился в поликлинику. Это как понимать?» — заявила рязанка.

Ранее жалобы на очереди поступали из поликлиник №№ 10 и 11.