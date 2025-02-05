Зеленский заявил о намерениях использовать тему Курской области на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал использовать тему Курской области на переговорах, когда Киев дойдет до «дипломатического урегулирования» конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях использовать тему Курской области на переговорах, когда Киев дойдет до «дипломатического урегулирования» конфликта. Об этом сообщило RT в среду, 5 февраля, со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

"Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг", — приводятся его слова.