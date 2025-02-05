В Рязани откроется первый в России центр компетенций военно-гражданской медицины

В Рязани на базе РязГМУ откроется первый в России центр компетенций военно-гражданской медицины. Начало двухдневного практикума для более чем 200 врачей из семи регионов состоялось в среду, 5 февраля.

В Рязани на базе РязГМУ откроется первый в России центр компетенций военно-гражданской медицины. Начало двухдневного практикума для более чем 200 врачей из семи регионов состоялось в среду, 5 февраля, на нем присутствовала корреспондент РЗН. инфо.

Гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева рассказала, что до конца 2025 года подобные центры компетенций по передаче опыта военной медицины в гражданскую запланировали открыть во всех федеральных округах. В ЦФО такой решили организовать на базе РязГМУ — он первый в России.

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева подключилась на конференцию по видеозвонку. Она поблагодарила медперсонал за помощь людям в тяжелые моменты жизни.

«Нередко участникам СВО приходится проходить через длительное лечение и реабилитацию. Каждый наш раненый герой должен получить помощь в полном объеме. Видим необходимость интегрировать военно-полевую медицину в гражданское здравоохранение. Для этого нужен эффективный диалог между специалистами военное и гражданской медицины. Это уникальный опыт», — сказала Цивилева.

Замминистра обороны отметила, что военно-полевая хирургия — это не просто раздел медицины, но искусство, которое заставляет врача принимать решения в условиях стресса, ограниченных ресурсов и времени. Она пожелала участникам программы новых знаний и успехов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что регион дал старт очень важной программе ускоренной подготовке гражданского медперсонала. Программа научит иметь дело с тяжелыми увечьями и реабилитацией бойцов после службы.

Также на мероприятии подписали соглашение о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и правительством Рязанской области. Соглашение подписывали гендиректор организации Светлана Чупшева и Павел Малков.

«Я рад, что мы оперативно собрались, организовали мероприятие. Сейчас вообще такое время, что делать все надо очень быстро. Мне понравилась мысль, высказанная сегодня: если раньше гражданская медицина двигала вперед военную, то сейчас ситуация обратная. Из-за текущих событий элементы военной медицины тесно переплетаются с гражданской. Это серьезный шаг для развития системы здравоохранения», — отметил Малков.