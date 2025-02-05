В Нижнем Новгороде женщина скончалась после секса с бывшим мужем

В Нижнем Новгороде женщина скончалась после секса с бывшим мужем. Об этом сообщает Life

По данным издания, пара выпивала 31 января. В процессе выпивки супруги занялись анальным сексом. Спустя два дня женщина начала испытывать сильные боли и попала в больницу.

Врачи поставили ей диагноз — разрыв сигмовидной кишки, осложненный перитонитом. 33-летнюю пациентку решили прооперировать, она умерла в операционной.

Полиция проводит проверку.