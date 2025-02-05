В Госдуме предложили повысить зарплату учителям
Из-за нехватки кадров преподаватели в среднем трудятся по 50-75 часов в неделю. Хотя трудовой кодекс гарантирует им сокращенную рабочую неделю до 36 часов.
В Госдуме предложили повысить зарплату учителям. об этом сообщил депутат Сергей Миронов.
По его словам, из-за нехватки кадров преподаватели в среднем трудятся по 50-75 часов в неделю. Хотя трудовой кодекс гарантирует им сокращенную рабочую неделю до 36 часов. При этом в работе учителя есть так называемая ненормируемая часть, которая непонятно как учитывается и оплачивается.
Авторы проекта предлагают увеличение зарплат из расчета на одну ставку.
«Зарплата педагога должна быть не меньше 200% от средней зарплаты по региону. И это только за одну ставку, — подчеркнул Миронов.