В Госдуме предложили повысить зарплату учителям

Из-за нехватки кадров преподаватели в среднем трудятся по 50-75 часов в неделю. Хотя трудовой кодекс гарантирует им сокращенную рабочую неделю до 36 часов.

В Госдуме предложили повысить зарплату учителям. об этом сообщил депутат Сергей Миронов.

По его словам, из-за нехватки кадров преподаватели в среднем трудятся по 50-75 часов в неделю. Хотя трудовой кодекс гарантирует им сокращенную рабочую неделю до 36 часов. При этом в работе учителя есть так называемая ненормируемая часть, которая непонятно как учитывается и оплачивается.

Авторы проекта предлагают увеличение зарплат из расчета на одну ставку.

«Зарплата педагога должна быть не меньше 200% от средней зарплаты по региону. И это только за одну ставку, — подчеркнул Миронов.