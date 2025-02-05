ТАСС: российские военные продвинулись на южных окраинах Свердликова под Курском

Российские бойцы смогли зачистить часть лесного массива в окрестностях населенного пункта, сообщили в силовых структурах

российские продвинулись на южных окраинах Свердликова Суджанского района Курской области. Об этом в среду, 5 февраля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что бои за освобождение населенного пункта продолжатся. ВС РФ зачистили часть лесного массива у Свердликова.

Кроме того, источник рассказал агентству, что продолжаются бои в лесополосах Суджанского района, а также на подступах к Малой Локне.