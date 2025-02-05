Россиянам рассказали про самые опасные Android-вирусы

Злоумышленники взламывают учетные записи или создают фейковые профили, маскируя вредоносное ПО под фотографии, видео или программы для защиты устройств, отслеживания посылок и других целей.

Россиянам рассказали про самые опасные Android-вирусы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Банковские трояны и шпионские программы остаются наиболее распространенными угрозами для владельцев смартфонов на базе Android.

Эксперты отметили, что SpyNote, наряду с Mamont и NFCGate, распространяется в виде APK-файлов через мессенджеры. Злоумышленники взламывают учетные записи или создают фейковые профили, маскируя вредоносное ПО под фотографии, видео или программы для защиты устройств, отслеживания посылок и других целей.

Кроме того, под видом полезных программ, таких как NFCGate, хакеры похищают данные банковских карт, а троян Mamont получает доступ к SMS-сообщениям и перехватывает коды подтверждения для входа в онлайн-банки и Telegram.