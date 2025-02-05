Две мощные вспышки произошли на Солнце

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, активные центры солнечной активности останутся в зоне прямого влияния на Землю как минимум ещё на два-три дня.

Утром в среду, 5 февраля, две мощные вспышки произошли на Солнце. Об этом сообщило ТАСС.

Первую вспышку M1.2 (предпоследнего класса мощности) продолжительностью 10 минут зафиксировали в 06:15, вторую — в 10:50, она длилась 13 минут.

Со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уточняется, что активные центры останутся в зоне прямого влияния на Землю еще как минимум два-три дня.

Уточняется, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Как указано в публикации, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.