На путепроводе в Рязани введут бесплатный проезд в утренний час пик

Бесплатный проезд на путепроводе введут в рабочие дни с 06:30 до 09:00 до момента ввода в эксплуатацию системы оплаты проезда с использованием RFID-меток.

На путепроводе в Соколовке с 6 февраля 2025 года введут режим проезда без оплаты. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Бесплатный проезд на путепроводе введут в рабочие дни с 06:30 до 09:00 до момента ввода в эксплуатацию системы оплаты проезда с использованием RFID-меток.

Решение приняли Инвестиционная компания «Региональные платные дороги — Рязань» совместно с Минтрансом Рязанской области.

Ранее стало известно, что с 17 декабря начнется тестирование нового проекта по бесконтактному проезду. Его запуск запланирован на май 2025 года.