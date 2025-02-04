В Рязани полицейские задержали мужчину с наркотиками

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали в Рязани мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД во вторник, 4 февраля, в соцсетях.

Полицейские заметили на улице Полевой мужчину, который странно себя вел. Они остановили прохожего и выяснили, что у него есть запрещенные вещества.

На место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Они досмотрели 26-летнего жителя Рязани и обнаружили у него пакетик с порошкообразным веществом. Мужчину доставили в отдел.

Экспертиза установила, что в пакетике содержится 1,19 гр синтетического наркотического средства. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.