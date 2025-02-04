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В МИД Украины заявили о готовности обсудить проведение президентских выборов
«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023—2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия», — сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

В МИД Украины заявили о готовности обсудить с администрацией Дональда Трампа проведение президентских выборов в стране. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023—2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия», — сказала дипломат.

Она добавила, что до настоящего времени МИД Украины и США не обсуждали вопрос необходимости проведения выборов до конца 2025 года. Макарова уточнила, что во время действия военного положения киевские власти не могут обеспечить в полной мере выдвижение кандидатов и голосование.