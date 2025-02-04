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В Госдуме назвали предполагаемого кандидата на замену Зеленскому
По мнению первого зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепы пост президента Украины мог бы занять бывший главнокомандующий ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

В Госдуме назвали предполагаемого кандидата на замену Зеленскому. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепу.

По его мнению пост президента Украины мог бы занять бывший главнокомандующий ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

«Кандидаты на место Зеленского есть. Один из наиболее вероятных — Залужный, находящийся сегодня в Великобритании. Исходя из этого его и выбирали», — заявил парламентарий.

По его словам, на Украине есть и другие представители, которые начали подготовку к предстоящим выборам. Чепа отметил, что американская сторона осознает опасность включения действующего украинского лидера Владимира Зеленского в подписание переговорных документов с Россией.