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Синоптики: Рязань 5 февраля проснется под тонким снежным покровом
Температура воздуха будет слабо отрицательной, местами усилится ветер.

В среду, 5 февраля, Рязань проснется под тонким снежным покровом, который обеспечит приближающийся южный циклон. Об этом сообщается в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

На востоке области (Сараевский, Шацкий, Сасовский, Кадомский районы) снежный покров ожидается более высоким.

Температура воздуха будет слабо отрицательной, местами усилится ветер.

Затем, начиная с 6 февраля, начнет холодать, осадки прекратятся.

По предварительным прогнозам, 8 и 9 февраля по ночам минимальные температуры воздуха могут опуститься до -12°С.