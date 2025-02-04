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На территории школы в Рязанской области кричащую женщину силой затащили в машину
Инцидент случился на территории школы № 2 в Ряжске. По словам очевидцев, мужчина начал бить женщину, та спряталась в машину, но нападавший разбил стекло, вытащил ее и продолжил бить.

На территории школы в Рязанской области кричащую женщину силой затащили в машину. Об этом редакции РЗН. Инфо 4 февраля сообщили очевидцы.

Инцидент случился на территории школы № 2 в Ряжске. По словам очевидцев, мужчина начал бить женщину, та спряталась в машину, но нападавший разбил стекло, вытащил ее и продолжил бить.

Тогда женщина начала кричать «помогите», однако большинство проходили мимо. Один из очевидцев попытался разрешить ситуацию, на что получил ответ «она моя жена».

Несмотря на крики женщины «вызвать охрану», ее затащили в машину и увезли.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что конфликт произошел между мужем и женой. Полиция проводит проверку.