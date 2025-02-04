Зампред рязанского правительства Юлия Швакова приняла участие в совещании с главой Минтэка

Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит помогать предприятиям повышать их эффективность и выведет эту работу на системный и межотраслевой уровень. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с регионами.

Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит помогать предприятиям повышать их эффективность и выведет эту работу на системный и межотраслевой уровень. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с регионами.

От Рязанской области во встрече приняла участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова. Как было отмечено, к 2030 году к участию в федпроекте планируется привлечь в два раза больше предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100% государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

«Достижение поставленных целей будет способствовать росту экономических показателей предприятий, решению кадровых проблем, повышению качества услуг, оказываемых соцучреждениями и госструктурами», ― подчеркнула зампред правительства.

Также участники совещания обсудили механизмы реализации федпроекта в соцсфере. По словам Юлии Шваковой, в Рязанской области такая работа уже ведется. Ряд соцучреждений и органов исполнительной власти уже внедряют у себя принципы «бережливой» работы.

«В частности, по данным 2023 года, благодаря оптимизации рабочих процессов в МФЦ Рязанской области более чем в 2 раза увеличили среднее количество оказанных услуг со статусом готовности, в Комплексном центре социального обслуживания в 3 раза сократили время, затрачиваемое работником на выписку рецептов и доставку лекарств, в минимущества региона почти в 6 раз сократили время согласования и передачи в собственность госимущества», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Кроме этого, в рамках нового федпроекта на федеральном уровне будет создано пять отраслевых центров компетенций, которые разработают общие для всех алгоритмы улучшений. На данный момент федеральные эксперты проводят сбор лучших региональных практик.