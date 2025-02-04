Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 98.53 -1.41 05/02
ЦБ EUR 102.69 0.2 05/02
Нал. USD 100.50 / 100.00 04/02 17:55
Нал. EUR 105.00 / 105.00 04/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
5 часов назад
573
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
Вчера 17:04
2 014
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
12 276
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
46 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Зампред рязанского правительства Юлия Швакова приняла участие в совещании с главой Минтэка
Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит помогать предприятиям повышать их эффективность и выведет эту работу на системный и межотраслевой уровень. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с регионами.

Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» продолжит помогать предприятиям повышать их эффективность и выведет эту работу на системный и межотраслевой уровень. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с регионами.

От Рязанской области во встрече приняла участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова. Как было отмечено, к 2030 году к участию в федпроекте планируется привлечь в два раза больше предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100% государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.

«Достижение поставленных целей будет способствовать росту экономических показателей предприятий, решению кадровых проблем, повышению качества услуг, оказываемых соцучреждениями и госструктурами», ― подчеркнула зампред правительства.

Также участники совещания обсудили механизмы реализации федпроекта в соцсфере. По словам Юлии Шваковой, в Рязанской области такая работа уже ведется. Ряд соцучреждений и органов исполнительной власти уже внедряют у себя принципы «бережливой» работы.

«В частности, по данным 2023 года, благодаря оптимизации рабочих процессов в МФЦ Рязанской области более чем в 2 раза увеличили среднее количество оказанных услуг со статусом готовности, в Комплексном центре социального обслуживания в 3 раза сократили время, затрачиваемое работником на выписку рецептов и доставку лекарств, в минимущества региона почти в 6 раз сократили время согласования и передачи в собственность госимущества», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Кроме этого, в рамках нового федпроекта на федеральном уровне будет создано пять отраслевых центров компетенций, которые разработают общие для всех алгоритмы улучшений. На данный момент федеральные эксперты проводят сбор лучших региональных практик.