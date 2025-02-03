В Рязани открылся первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок»

Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки, мебель или спортинвентарь — больше не мешают дома, не загромождают балконы и шкафы, а хранятся в безопасной кладовке, доступ к которой есть только у вас.

Теперь это не мечта, а реальность! На улице Спортивной, 14 открылся первый склад индивидуального хранения « 1000 Кладовок ». Это современный сервис, который давно стал популярным в крупных городах России. Москвичи пользуются такими складами с 2009 года, а теперь и жители Рязани могут оценить удобство хранения.

Как отмечает управляющая складом: «Наши кладовки могут стать продолжением вашего дома или офиса — местом, где хранятся ваши вещи, архивы и товары, которые всегда доступны, когда нужны».

Для чего подойдут кладовки?

Склад предлагает кладовки разных размеров:

Маленькие (0,5-2 м²): подходят для хранения небольших вещей — документов, книг, игрушек, одежды, обуви.

подходят для хранения небольших вещей — документов, книг, игрушек, одежды, обуви. Средние (3-6 м²): можно использовать для мебели, велосипедов, спортивного инвентаря или крупных коробок. Бизнес может хранить архивы.

можно использовать для мебели, велосипедов, спортивного инвентаря или крупных коробок. Бизнес может хранить архивы. Большие (7-30 м²): идеальны для ремонта, переезда или хранения оборудования и товаров для бизнеса.

Почему это удобно?

Освобождение места домаБалконы и шкафы больше не захламлены. Все, что не нужно каждый день, можно хранить в кладовке: спортинвентарь, сезонная одежда, игрушки. Ремонт или переезд без стрессаМебель, техника и коробки остаются в чистой, сухой кладовке, пока вы обустраиваете новое жилье. Решение для бизнесаХраните товары, оборудование или архивы в безопасных условиях. Гибкие размеры кладовок позволяют выбрать подходящий вариант от 0,5 до 30 м². Комфорт и безопасностьНа складе всегда тепло, чисто и приятно находиться. Современные системы контроля доступа и круглосуточное видеонаблюдение обеспечивают сохранность ваших вещей. Доступ 24/7 и удобство логистикиКладовки доступны круглосуточно. Парковка с шлагбаумом и грузовой лифт позволяют комфортно перевозить вещи, даже крупногабаритные. Гибкие условия арендыАрендуйте кладовку на удобный срок — от недели до нескольких лет. Легко продлевайте или завершайте договор, если планы изменились.

Освободите дом и убедитесь в удобстве!

Индивидуальные склады — это удобное и современное решение, которое сделает вашу жизнь проще.