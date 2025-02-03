В Госдуме предложили пересмотреть запрет на стоянку машины с включенным двигателем

По мнению депутата, данная норма странная.

В Госдуме предложили пересмотреть запрет на стоянку машины с включенным двигателем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

По его словам, все чаще обсуждается тот факт, что автомобиль в жилой зоне прогревать более пяти минут нельзя — это нарушение ПДД и влечет за собой штраф. Но в России надо исходить из реальных погодных условий — есть регионы, где двигатели зимой вообще не глушат.

По мнению депутата, данная норма странная.