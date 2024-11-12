В Рязани приставы взыскали с подрядчика Солотчинского моста 163,5 миллиона

Как указано в посте, застройщик некачественно произвел дорожные работы, что привело к серьезным проблемам и судебным разбирательствам. В итоге у подрядчика образовался долг. Суд потребовал погасить его, однако организация не выполнила свои обязательства в установленный срок.

В Рязани приставы взыскали с подрядчика Солотчинского моста 163,5 миллиона в пользу Дирекции дорог Рязанской области. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба ГМУ ФССП России в своей группе во «ВКонтакте».

Как указано в посте, застройщик некачественно произвел дорожные работы, что привело к серьезным проблемам и судебным разбирательствам. В итоге у подрядчика образовался долг. Суд потребовал погасить его, однако организация не выполнила свои обязательства в установленный срок.

«Для обеспечения исполнения решения суда сотрудники ведомства провели кропотливую работу, установив у предприятия 185 единиц техники и 28 объектов недвижимости. Благодаря этим данным они смогли эффективно использовать свои полномочия, включая запрет на регистрационные действия и арест банковских счетов», — сказала начальник регионального подразделения ГМУ ФССП России Анна Вдовина.

С расчетного счета компании в принудительном порядке судебные приставы списали средства, покрывающие сумму долга, а также исполнительский сбор в размере 11,4 миллиона рублей.

Напомним, судебные разбирательства начались в 2019 году. Подрядчик потребовал деньги за ремонт моста у Дирекции дорог Рязанской области. Там заявили, что мост «приемку» не прошел и подали встречный иск и потребовала устранить неровности покрытия после ремонта.

После проведения первой экспертизы, которая определила, что недостатки устранить невозможно, власти потребовали с подрядчика 172,5 млн рублей за некачественные работы.

Позже суд провел еще две экспертизы и встал на сторону Дирекции дорог. Из-за уменьшения цены контракта, в суде снизили сумму требований до 163 513 595 рублей в пользу дирекции. Также ГК «Альянс» проводил допработы на мосту, которые не оплатили.

Двадцатый апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Так, Дирекция дорог должна была перечислить в пользу организации задолженность в 23 миллионов рублей. Ведомство подало на это решение кассацию.

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