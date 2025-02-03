СМИ: «Торговая война» Трампа обвалила рынок криптовалют

Рынок криптовалют переживает масштабное падение на фоне ожиданий «торговых войн» президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 3 февраля,
В публикации сказано, что за последние сутки ликвидировано торговых позиций на более 2,2 млрд долларов — это одно из крупнейших значений в истории. Bitcoin падал до 91 тысяч долларов, Toncoin — до 2,9 долларов, Ethereum — 2,1 тысячи долларов.
Со ссылкой на данные CoinMarketCap отмечается, что общая рыночная капитализация основных криптовалют упала с 3,62 трлн долларов утром 1 февраля до 3,03 трлн долларов 3 февраля.
Как уточнили «Осторожно, новости», падение рынка произошло после обещаний Трампа ввести торговые пошлины против Канады, Мексики, Китая и ЕС.
Уточняется, что президент США объявил о 25% тарифах на импортируемые товары. По его словам, меры должны призвать страны «к ответу за свои обещания остановить поток отравляющих наркотиков в Соединенные Штаты». Канада и Мексика подтвердили готовность ввести взаимные тарифы, а Китай — принять контрмеры.
По данным канала, пошлины угрожают производителям по всему миру, поскольку касаются цепочек поставок. Отмечается, что вместе с криптовалютой падают азиатские рынки: Корея, Япония, Тайвань, Индия. Аналитики UBS и Morgan Stanley опасаются, что тарифы могут привести и к снижению реального роста ВВП США, потому что канадские и мексиканские экспортеры переложат весь рост цен на американских покупателей.
В публикации добавили, что американские СМИ уже называют решение Трампа началом новой «эры торговых войн».