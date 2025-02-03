СМИ: «Торговая война» Трампа обвалила рынок криптовалют

Рынок криптовалют переживает масштабное падение на фоне ожиданий «торговых войн» президента США Дональда Трампа, пишут СМИ

Рынок криптовалют переживает масштабное падение на фоне ожиданий «торговых войн» президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили «Осторожно, новости».

В публикации сказано, что за последние сутки ликвидировано торговых позиций на более 2,2 млрд долларов — это одно из крупнейших значений в истории. Bitcoin падал до 91 тысяч долларов, Toncoin — до 2,9 долларов, Ethereum — 2,1 тысячи долларов.

Со ссылкой на данные CoinMarketCap отмечается, что общая рыночная капитализация основных криптовалют упала с 3,62 трлн долларов утром 1 февраля до 3,03 трлн долларов 3 февраля.

Как уточнили «Осторожно, новости», падение рынка произошло после обещаний Трампа ввести торговые пошлины против Канады, Мексики, Китая и ЕС.

Уточняется, что президент США объявил о 25% тарифах на импортируемые товары. По его словам, меры должны призвать страны «к ответу за свои обещания остановить поток отравляющих наркотиков в Соединенные Штаты». Канада и Мексика подтвердили готовность ввести взаимные тарифы, а Китай — принять контрмеры.

По данным канала, пошлины угрожают производителям по всему миру, поскольку касаются цепочек поставок. Отмечается, что вместе с криптовалютой падают азиатские рынки: Корея, Япония, Тайвань, Индия. Аналитики UBS и Morgan Stanley опасаются, что тарифы могут привести и к снижению реального роста ВВП США, потому что канадские и мексиканские экспортеры переложат весь рост цен на американских покупателей.

В публикации добавили, что американские СМИ уже называют решение Трампа началом новой «эры торговых войн».