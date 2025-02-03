Рязанка засняла ручей из нечистот в Шлаковом
«От воды исходит просто невероятная химическая вонь. Возникает рвотный рефлекс», — рассказала рязанка.
Рязанка засняла ручей из нечистот близ улицы Рязанская. Об этом она сообщила РЗН. Инфо 3 февраля, в понедельник.
По ее словам, ручей протекает на пересечении улицы Рязанской и Окружной дороги. Вода насыщенного темно-синего цвета, при этом она пенится.
«От воды исходит просто невероятная химическая вонь. Возникает рвотный рефлекс», — рассказала рязанка.