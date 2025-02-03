Рязанец стал замминистра природопользования и экологии Владимирской области

Игорь Тишин назначен на должность в понедельник, 3 февраля.

Рязанец Игорь Тишин стал заместителя министра природопользования и экологии Владимирской области. Об этом сообщил «Томикс».

Игорь Тишин назначен на должность в понедельник, 3 февраля.

Он родился в Рязани. Окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 1998 году.

После окончания университета Игорь Тишин начал свою карьеру с должности ведущего специалиста в министерстве имущественных и земельных отношений Рязанской области.

С 2014 по 2016 год он работал заместителем министра лесного хозяйства Рязанской области, а затем — заместителем министра природопользования.

С 2017 года он работал в администрации Рязани, где занимал должность заместителя главы администрации.

Также он был главой администрации Спасского района с 2020 года. В 2024 году Игорь Тишин написал заявление об уходе по собственному желанию.

Фото: страница Игоря Тишина во «ВКонтакте»