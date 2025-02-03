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Мигрант перевел деньги незнакомцу и получил срок в рязанской колонии
Ему дали восемь лет в Скопинской колонии.

Мигрант перевел деньги незнакомцу и получил срок в рязанской колонии. Об этом сообщает телеканал «ТКР».

Уроженец Узбекистана по имени Улукбек приехал в Россию работать сварщиком. Спустя некоторое время после переезда в Telegram ему написал незнакомец, с которым у них завязалось общение.

«Разговаривали много. Говорили о жизни, о религии, но больше о помощи», — отметил мужчина.

Через некоторое время новый знакомый попросил у мигранта деньги. Он перевел на его счет тысячу рублей. Вскоре после этого его задержали. Выяснилось, что новый знакомый оказался членом запрещенной в РФ террористической организации, а деньги собирал для одной из ячеек.

На суде мужчина признал вину. Ему дали восемь лет в Скопинской колонии.