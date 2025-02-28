В Рязанской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» к сетевому газу подключили Вечный огонь

В Рязанской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» к сетевому газу подключили Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба регионального «Газпрома».

В рабочем поселке Александро-Невский Рязанской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» к газовым сетям подключен Вечный огонь. В мероприятии по зажжению огня приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин.

Мемориал посвящен жителям поселка, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее Вечный огонь работал на сжиженном газе. Для перевода Вечного огня с сжиженного на сетевое топливо газовики построили 46 м газопровода и подключили газогорелочное устройство.

Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — мемориала «Монумент Победы» в Рязани.

«Очередной этап Всероссийской акции «Храним огонь Победы ПАО «Газпром» — Рязанская область. В годы Великой Отечественной войны за свободу нашей Родины погибли свыше 180 тыс. бойцов региона. Их память увековечена уже на 30 мемориалах субъекта с Вечными огнями и Огнями памяти. Газовики, безусловно, и дальше будут продолжать работу по сохранению памяти о защитниках страны — и в Рязанской области, и по всей России», — отметил Олег Ляпустин.