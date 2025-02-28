В рязанских лесах нашли «бородатые» дубы
Отмечается, что такое явление встречается редко и связано с изменением природных условий в лесу.
В рязанских лесах нашли «бородатые» дубы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
По словам специалистов, «бороды» у деревьев образовались из-за частых подтоплений.
«Деревья пострадали, в затопленных местах завелись бобры, которые грызли стволы, корневая система дубов оказалась на поверхности, создавая впечатление „бороды“» — пояснили экологи.
Отмечается, что такое явление встречается редко и связано с изменением природных условий в лесу.