Стали известны подробности в деле экс-зампреда Артема Никитина

Ему грозит до 15 лет колонии.

Стали известны подробности в деле экс-зампреда Артема Никитина. Их опубликовали на сайте Советского районного суда.

В суде сообщили, что Никитин требовал от ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя и бенефициара ряда юридических лиц передавать ему денежное вознаграждение за способствование в заключении и выполнении договоров по организации культурных и спортивно-массовых мероприятий на территории Рязанской области в размере 10% от стоимости договоров. С 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 346 700 рублей.

Ранее бывшего чиновника отправили в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет колонии.

Напомним, 26 февраля Никитина уволили с должности зампреда рязанского правительства по собственному желанию. Позже стало известно, что его задержали по подозрению в получении взяток.