РЭСК вошла в тройку лучших энергосбытовых компаний России

ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) завоевало призовое место в XV Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России», подтвердив высокий уровень клиентоориентированности и качества обслуживания.

По итогам ежегодного конкурса, проводимого сетевым изданием «Энергоньюс», были определены победители в различных номинациях по итогам производственной деятельности в 2024 году. ПАО «РЭСК» заняло третье место в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», продемонстрировав отличные результаты в работе с потребителями.

В номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания» конкуренция была особенно высокой — за звание лучшего боролись 42 участника. Конкурсная комиссия оценивала различные аспекты работы с клиентами, включая: удобство и скорость интерактивного, очного и заочного обслуживания, рост доли клиентов, зарегистрированных в личном кабинете и использующих мобильное приложение, увеличение числа потребителей, перешедших на электронные квитанции, реализацию проектов, направленных на повышение качества обслуживания.

«Признание на федеральном уровне — это подтверждение высокого профессионализма нашей команды и нашей приверженности принципам клиентоориентированности, — отметила Исполнительный директор ПАО „РЭСК“ Светлана Волощук — Мы стремимся создавать максимально комфортные и удобные условия для наших потребителей».