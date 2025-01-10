В Дядькове планируют расширить две улицы для подъезда к новому мосту через Оку

Проектирование планируют начать в 2026 году.

В Дядькове планируют расширить две улицы для подъезда к новому мосту через Оку. Об этом в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024» рассказал зампред-министр регионального правительства Павел Супрун.

«Строительство нового моста через Оку нужно выполнять комплексно, вместе с подъездными путями к существующим дорогам. Развязки потребуются на дороге Рязань — Спасск и в районе Дядькова. Улицы Большую и Центральную нужно расширить, чтобы ускорить поток транспорта.

Проектирование планируем начать в 2026 году. А к самой реконструкции приступить в 2027 году, чтобы ввести эти объекты в эксплуатацию одновременно с новым мостом.

Технически расширить улицы в Дядькове возможно. Мы обсуждали с жителями необходимость расширения этой дороги. Мнение неоднозначно, но уже сейчас улица Центральная перегружена транспортом. Активная жилая застройка в этой зоне уже в ближайшее время приведёт к постоянным пробкам», — заключил Супрун.

Интервью целиком читайте здесь .