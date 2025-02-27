В Кремле назвали условие для возвращения заблокированных соцсетей

Instagram*, Facebook* и YouTube могут вернуться, как только начнут соблюдать российские законы.

В Кремле назвали условие для возвращения заблокированных соцсетей. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил корреспонденту Life.

Песков пояснил, что укрепление доверия между Россией и США никак не отразится на работе западных соцсетей в РФ.

Он отметил, что Instagram*, Facebook* и YouTube могут вернуться, как только начнут соблюдать российские законы.

«Это же не связано с доверием. Это связано с выполнением законов РФ. И какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», — сказал Песков.

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