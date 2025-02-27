Рязанцы стали реже брать ипотеку

Жители стали меньше оформлять жилищный кредит из-за роста процентных ставок и прекращения ряда льготных программ.

Рязанцы стали реже брать ипотеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что рынок ипотеки в Рязанской области в 2024 году сократился на треть. Всего за год банки выдали жителям региона 9,6 тысяч жилищных кредитов на 32,9 млрд рублей.

Жители стали меньше оформлять жилищный кредит из-за роста процентных ставок и прекращения ряда льготных программ.

Средний срок кредитования за год не изменился. Пик выдачи пришелся на июнь 2024 года.