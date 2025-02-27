РИАМЗ возобновит с 15 марта автобусные экскурсии «Губернская Рязань»
Первую экскурсию посветят губернской реформе Екатерины II: образовании Рязанской губернии, появление герба и регулярного плана.
РИАМЗ возобновит с 15 марта автобусные экскурсии «Губернская Рязань». Об этом сообщается в группе музея-заповедника «ВКонтакте».
Первую экскурсию посветят губернской реформе Екатерины II: образовании Рязанской губернии, появление герба и регулярного плана.
Автор и ведущий: Ирина Гасановна Кусова — руководитель центра научных исследований РИАМЗ.