МВД: мошенники начали активно создавать мини-игры в Telegram для хищения денег

Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры, в которых потенциально можно заработать криптовалюту, активно используются мошенниками для обмана, предупредили в МВД.

Мошенники начали активно использовать мини-игры в Telegram для хищения денег. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

Как указано в публикации, аферисты предлагают человеку выполнить простые действия в игре для получения внутриигровой монеты, которую якобы можно конвертировать в криптовалюту.

Для «большего заработка» они убеждают докупить «премиум». А когда жертва захочет вывести заработанные монеты, то у нее ничего не получится.

Кроме того, мошенники создают поддельные ресурсы, где обещают выводить заработанные в игре монеты или получать бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелек, что приводит к потере средств и аккаунта, говорится в сообщении.