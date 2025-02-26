В РГАТУ прошла встреча с почетным гражданином Рязанской области Юрием Плугиным

В РГАТУ прошла встреча с почетным гражданином Рязанской области Юрием Плугиным. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с героем Советского Союза, генерал-майором милиции в отставке, почетным гражданином Рязанской области Юрием Плугиным. Мероприятие было организовано Рязанским агроуниверситетом совместно с библиотекой-филиалом № 3 «Традиция» в преддверии Дня защитника Отечества.

Плугин рассказал молодежи о своей военной биографии, о текущей геополитической обстановке, о проведении специальной военной операции, вспомнили и события недавней истории России, знатных земляков-рязанцев.

В завершение встречи Плугин ответил на вопросы студентов.